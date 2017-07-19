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Рябков: внимание СМИ к встрече Трампа и Путина на G20 призвано навредить президенту США

Политика
19 июля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Замглавы МИД РФ считает, что вопросы о якобы секретной встрече лидеров двух стран на G20 "работают на подрыв авторитета президента США, создание ему дополнительных сложностей"

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сообщения о якобы секретной встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным направлена на подрыв авторитета американского лидера, заявил в среду в эфире телеканала "Россия 1" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Те, кто так ставит вопрос, они работают на подрыв авторитета президента Трампа, на создание ему дополнительных сложностей", - сказал он, отвечая на вопрос, нарушил ли американский лидер дипломатический протокол и "предал ли свою страну", встречаясь с Путиным на саммите G20.

"Помимо официальных согласованных форматов, где присутствуют сопровождающие лица, бывает неформальное общение... Каждый из лидеров волен общаться с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые нигде и никак не фиксируются", - добавил замглавы МИД РФ.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Рябков, Сергей Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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