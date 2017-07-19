Рябков: внимание СМИ к встрече Трампа и Путина на G20 призвано навредить президенту США

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сообщения о якобы секретной встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным направлена на подрыв авторитета американского лидера, заявил в среду в эфире телеканала "Россия 1" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Те, кто так ставит вопрос, они работают на подрыв авторитета президента Трампа, на создание ему дополнительных сложностей", - сказал он, отвечая на вопрос, нарушил ли американский лидер дипломатический протокол и "предал ли свою страну", встречаясь с Путиным на саммите G20.
"Помимо официальных согласованных форматов, где присутствуют сопровождающие лица, бывает неформальное общение... Каждый из лидеров волен общаться с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые нигде и никак не фиксируются", - добавил замглавы МИД РФ.