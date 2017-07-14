Белый дом: США и РФ пока не пришли к общему согласию по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт в пятницу заявил, что США и Россия пока не пришли к общему согласию по вопросам кибербезопасности. Он рассказал об этом журналистам на борту самолета американского лидера на обратном пути из поездки в Париж.

"Партнерство предполагает достижения такой точки, на которой вы полагаете, что ваши отношения стали доверительными, и вы пришли к некоторому общему согласию по идеалам, целям и поступкам. Я все же не считаю, что Соединенные Штаты и Россия достигли этой точки в сфере киберпространства. И пока мы этого не сделаем, у нас не может быть разговоров о партнерстве [в сфере кибербезопасности]", - отметил он.

По словам Боссерта, обе страны "должны вести диалог" по этому вопросу. "И это то, с чего мы начнем", - заключил он.

Как заявил 7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на своей первой встрече в Гамбурге уделили немало внимания вопросам кибербезопасности. В целях борьбы, в частности, с терроризмом, организованной преступностью, хакерами будет создана совместная двусторонняя рабочая группа, уточнил он. Однако позднее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности.