Рябков уверен, что санкции США не будут сняты сразу, даже если РФ выполнит условия Запада

Инженеры смогут улучшить санитарию в БангладешСоциальная ответственность 19 июля, 20:59
Павлюченко оформил дубль в дебютном матче за московский ФК "Арарат"Спорт 19 июля, 20:56
Малазийка Чон Юн Хон стала чемпионкой мира в прыжках в воду с 10-метровой вышкиСпорт 19 июля, 20:42
Французский историк Макс Галло умер в возрасте 85 летОбщество 19 июля, 20:34
Региональные власти ищут рецепт борьбы с долгостроямиЭкономика и бизнес 19 июля, 20:33
Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в РоссииОбщество 19 июля, 20:24
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбораОбщество 19 июля, 20:22
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"Общество 19 июля, 20:15
Госдума приняла во втором чтении законопроект о телемедицинеОбщество 19 июля, 20:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции США не будут сняты сразу, даже если Москва выполнит все условия Запада. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы знаем, что те санкции, которые введены сейчас, - что бы мы ни сделали, пусть мы объявим, что согласны на все и выкинем белый флаг - все равно начнутся слушания, запросы. Сенаторы и конгрессмены найдут миллион предлогов для того, чтобы ничего не отменять", - сказал он.