Рябков уверен, что санкции США не будут сняты сразу, даже если РФ выполнит условия Запада

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции США не будут сняты сразу, даже если Москва выполнит все условия Запада. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы знаем, что те санкции, которые введены сейчас, - что бы мы ни сделали, пусть мы объявим, что согласны на все и выкинем белый флаг - все равно начнутся слушания, запросы. Сенаторы и конгрессмены найдут миллион предлогов для того, чтобы ничего не отменять", - сказал он.