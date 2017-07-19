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Рябков уверен, что санкции США не будут сняты сразу, даже если РФ выполнит условия Запада

Политика
19 июля, 20:17 UTC+3

Замглавы МИД РФ считает, что "сенаторы и конгрессмены найдут миллион предлогов" для того, чтобы не снимать ограничительные меры

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции США не будут сняты сразу, даже если Москва выполнит все условия Запада. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы знаем, что те санкции, которые введены сейчас, - что бы мы ни сделали, пусть мы объявим, что согласны на все и выкинем белый флаг - все равно начнутся слушания, запросы. Сенаторы и конгрессмены найдут миллион предлогов для того, чтобы ничего не отменять", - сказал он.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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