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Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и США

Международная панорама
19 июля, 2:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июля. /ТАСС

Высокопоставленный сотрудник ведомства объяснила попытки представить итоги новых консультаций дипломатов в негативном свете тем, что "многие хотят изобразить это как своего рода боксерский матч"

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ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Администрация США считает, что заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову и его американскому коллеге Томасу Шэннону удалось найти варианты урегулирования ряда проблемных моментов в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщила во вторник журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

Ее спросили, смогли ли заместители руководителей внешнеполитических ведомств найти варианты урегулирования проблемных моментов в отношениях двух стран. "Да, поскольку обе стороны понимают, что нам необходимо выстроить отношения, начать поддерживать отношения лучше [нынешних]", - отметила представитель Госдепартамента США. "Считаю, что есть признание этого", - добавила дипломат.

С ее точки зрения, отдельные попытки представить итоги новых консультаций Рябкова и Шэннона и российско-американские отношения лишь в негативном свете объясняются тем, что "многие хотят изобразить это как своего рода боксерский матч".

Со своей стороны начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на регулярном брифинге, что Рябков и Шэннон продолжат проводить двусторонние встречи. "Мы были счастливы принимать его [Рябкова] здесь, в Вашингтоне, чтобы провести переговоры о некоторых так называемых раздражителях [в российско-американских отношениях]", - отметила Науэрт.

В то же время из ее высказываний следовало, что окончательные решения острых проблем в двусторонних отношениях еще не найдены и график дальнейших контактов Рябкова и Шэннона пока не сверстан. "Ничего в ближайшее время не складывается воедино. Графика для вас или чего-то подобного у меня нет. Но эти разговоры будут продолжаться", - сказала она.

Создание формата Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле текущего года. Первое заседание рабочей группы, которую возглавили Рябков и Шэннон, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча, намечавшаяся на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отложена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции и в конце концов прошла 17 июля в столице США.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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