Рябков считает, что возврат российской дипсобственности не является предметом торга

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия не допускает возможности заключения сделок с США по возврату арестованной дипломатической собственности, которая должна быть возвращена без каких-либо условий к российской стороне. Об этом в среду сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы не допускаем никаких условий, при которых нам эта собственность может быть возвращена. Это не предмет торга. Мы пока не видим не то что признаков подготовки неких сделок, мы не видим оснований даже задумываться в этих категориях, поскольку нам нужно просто вернуть то, что нам принадлежит", - подчеркнул он.

Кроме того, Рябков также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа не отошла от позиции предыдущей администрации Барака Обамы по вопросу российской дипсобственности. "Администрация Трампа в известном смысле упорствует в этом подходе. Поэтому, чтобы его изменить, требуются дополнительные усилия, и дипломатические, и иные при необходимости. Американцам об этом сказано", - добавил дипломат.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.