В МИД РФ назвали домыслами сообщения о подготовке встречи Алиева и Саргсяна в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сообщения о том, что Москва якобы предложила организовать в Москве встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна не соответствуют действительности. Об этом заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Мы обратили внимание на статью в "Известиях" от 17 июля под заголовком "Москва организует встречу лидеров Армении и Азербайджана", - сказал он. - Мы хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации. В ней со ссылкой на источники в МИД РФ говорится, что на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, которые якобы состоялись на полях неформальной встрече МИД ОБСЕ в Мауэрбахе, было сделано предложение организовать встречу лидеров закавказских государств в России".

"Это не соответствует действительности", - подчеркнул Кожин.

"Не все министры из числа вышеупомянутых в это время находились в Австрии, - продолжил он. - Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в этот день встречались в Брюсселе. Консультации были организованы "тройкой" сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США). На встрече обсуждались вопросы, связанные с дальнейшей работой по нагорно-карабкахскому урегулированию, посредническими усилиями "тройки", в том числе и предложение о проведении до конца этого года очередного армяно-азербайджанского саммита, место встречи предметно не обсуждалось".