Минюст: число голосующих на выборах осужденных вырастет по мере гуманизации наказаний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ прокомментировало ТАСС ситуацию с голосованием на выборах осужденных в России. Как стало известно в пятницу, ЕСПЧ вновь признал нарушением Европейской конвенции запрет осужденным к лишению свободы голосовать на выборах.

В Минюсте напомнили, что не имеют права избирать и быть избранными, согласно статьи 32 Конституции РФ, граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

В апреле 2016 года Конституционный суд РФ, рассмотрев возможность исполнения решения ЕСПЧ по первой жалобе на запрет голосования осужденных в РФ ("Анчугов и Гладков против России") указал, что исполнение постановления ЕСПЧ "возможно и реализуемо в части, касающейся дифференцированного, соразмерного и индивидуализированного ограничения избирательных прав, что обязывает законодательную власть и судебную практику не допускать назначения наказания в виде лишения свободы (тем самым ограничивать избирательные права), не отвечающего требованиям пропорциональности и справедливости".

КС также отметил, что "законодатель не лишен возможности, последовательно реализуя принцип гуманизма в уголовном праве, оптимизировать систему уголовных санкций".

В Минюсте напомнили, что с прошлого года в России был декриминализирован целый ряд деяний в УК.

Кроме того, с 1 января этого года в России начал применяться новый вид наказаний - принудительные работы [он предусмотрен по нескольким десяткам статей УК - прим. ТАСС] в качестве альтернативы лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

"Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, то он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами", - отметили в министерстве, напомнив, что такие осужденные, как и осужденные к другим видам наказаний, не связанных с лишением свободы, обладают избирательными правами.

"Предполагается, что назначение данного вида уголовного наказания позволит кардинально уменьшить число осужденных, находящихся в местах лишения свободы, и позволит минимизировать негативные последствия, связанные с полной изоляцией их от общества", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Евгений Лукьянец, в соответствии с поручением президента России ФСИН создает целую систему исправительных центров. До конца 2018 года ФСИН откроет 41 центр и участок для принудительных работ.