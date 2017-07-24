Новый посол РФ в США будет назначен в ближайшее время

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новый посол России в США будет назначен в скором времени, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Объявление о новом после будет скоро, когда президент посчитает это целесообразным", - сказал он.
Ранее российское посольство в Вашингтоне распространило заявление о том, что Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве российского посла в США, функции временного поверенного в делах РФ в США будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.
В конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать журналистам, будет ли назначен новый посол РФ в США, указав, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос о возможной ротации на посту посла России в США решается в плановом порядке.
18 мая комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру заместителя главы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета. "Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ", - сказал собеседник агентства.