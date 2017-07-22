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Сергей Кисляк завершил работу послом в США

Политика
22 июля, 22:30 дата обновления: 22 июля, 22:43 UTC+3

Функции временного поверенного будет выполнять Денис Гончар

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Посол РФ в США Сергей Кисляк

Посол РФ в США Сергей Кисляк

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве российского посла в США, функции временного поверенного в делах РФ в США будет выполнять советник-посланник Денис Гончар. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении российского посольства в американской столице.

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"Посол С. И. Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах Российской Федерации в США будет выполнять советник- посланник Д. В. Гончар", - отмечается в заявлении.

В конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать журналистам, будет ли назначен новый посол РФ в США, указав, что эти вопросы до официального объявления держатся в секрете. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос о возможной ротации на посту посла России в США решается в плановом порядке.

18 мая комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру заместителя главы МИД РФ Анатолия Антонова на пост посла России в США, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета. "Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ", - сказал собеседник агентства.

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Кисляк, Сергей Иванович
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