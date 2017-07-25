Кремль не комментирует заявление Эрдогана о заключении соглашения о поставках С-400

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кремль не комментирует заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заключении соглашения с Россией о поставках С-400.

"Не комментируем", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление турецкого лидера.