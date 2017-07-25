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Кремль не комментирует заявление Эрдогана о заключении соглашения о поставках С-400

Политика
25 июля, 16:11 UTC+3

Президент Турции заявил во вторник о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кремль не комментирует заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заключении соглашения с Россией о поставках С-400.

"Не комментируем", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление турецкого лидера.

 

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