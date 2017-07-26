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Косачев: дальнейшая деградация сотрудничества между РФ и США неизбежна

Политика
26 июля, 8:35 дата обновления: 26 июля, 9:00 UTC+3

Сенатор считает, что реакция Москвы на ужесточение санкций со стороны Вашингтона должна быть "не симметричной, но болезненной для американцев"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Дальнейшая деградация сотрудничества между Россией и США становится неизбежной, нужны ответные меры, которые станут болезненными для Вашингтона. Такое мнение в среду высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя голосование Палаты представителей Конгресса США об ужесточении односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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"Судя по монолитному голосованию в Палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации. Более того, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда", - написал он на своей странице в Facebook.

"Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон (в чем, увы, нет сомнений, но все же)", - добавил Косачев. По его мнению, реакция РФ должна быть "не симметричной, но болезненной для американцев". Сенатор отметил, что такое состояние двусторонних отношений - надолго, поэтому РФ стоит продолжить выстраивать отношения с остальным миром. "Свет клином на США совершенно точно не сошелся", - считает он.

Кроме того, Косачев высказал мнение, что России необходимо провести консультации с Евросоюзом в связи с ужесточением санкций. "Иллюзий питать не следует - нашими союзниками они не будут, но раз уж задеты их собственные экономические интересы, как минимум временный мезальянс получиться может", - полагает он. Глава комитета также отметил, что Россия должна сосредоточиться на внутреннем развитии, стать самодостаточным государством, "не скатываясь в изоляцию". "Ведь без всего этого с нами так и будут всегда пытаться говорить не на равных и свысока", - заключил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

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Персоны
Трамп, Дональд Косачев, Константин Иосифович
Темы
Санкции в отношении России
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