Путин в ходе визита в Финляндию обсудит с Ниинистё сотрудничество в экономике

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 июля посетит Финляндию и проведет переговоры с президентом этой страны Саули Ниинистё. В ходе запланированных переговоров главы государств обсудят вопросы российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, сообщали ранее в пресс-службе Кремля.

Путин посетит Финляндию по приглашению Ниинистё. Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и пройдет в городе Савонлинна, где также состоится международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра.

Сотрудничество с РФ

Саули Ниинистё в преддверии визита Путина отмечал в интервью агентству ТАСС, что диалог между президентами Финляндии и России является понятным и прямым, и что они могут обсуждать любые темы. По его словам, в ходе нынешней встречи на первый план выйдут вопросы двусторонних отношений.

"Мы увидели небольшие изменения в лучшую сторону в экономике как в России, так и в Финляндии. Это означает больше действий в экономическом секторе", - сообщил финский президент. При этом Ниинистё считает, что одной из важнейших сфер сотрудничества России и Финляндии является "взаимодействие между обычными людьми". Он добавил, что ему "будет любопытно услышать от президента Путина и его взгляд на происходящее в мире, поскольку сейчас происходит много событий".

История независимости Финляндии

6 декабря 1917 года финский парламент принял решение объявить Суоми независимым государством. Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость страны 31 декабря того же года. Финляндия, рассмотрев несколько планов нового государственного устройства, в том числе и возможность установления собственной монархии, в итоге выбрала республиканский путь развития и следует ему до сих пор. С 1809 года страна находилась в составе Российской Империи как Великое княжество Финляндское.

В республике по случаю столетия независимости в этом году проходит множество различных мероприятий. Девизом и главной темой юбилейного года выбрано слово "Вместе". Согласно опросу, проведенному государственным Центром статистики, 92% финнов уверены, что именно общий труд всех финнов станет одним из главных факторов успеха республики в будущем.