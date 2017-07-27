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Песков: Москва в целом довольна, как создаются зоны деэскалации в Сирии

Политика
27 июля, 14:01 дата обновления: 27 июля, 14:10 UTC+3

Представитель Кремля признал, что работа идет "не без трудностей", хотя там, где зоны уже заработали, наблюдается "позитивная динамика"

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москва в целом довольна тем, как идет создание зон деэскалации в Сирии, хотя еще предстоит большая работа.

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"Позитивно", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, как оценивается выполнение договоренностей по созданию зон деэскалации в Сирии. При этом представитель Кремля признал, что работа идет "не без трудностей". "Но констатируется позитивная динамика там, где эти зоны уже заработали", - подчеркнул он.

По словам Пескова, "предстоит продолжить работу еще по двум зонам деэскалации". "Но в целом оценка позитивная", - повторил он. Пресс-секретарь российского лидера не стал вторгаться в детали работы, пояснив, что это будет не корректно.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что представителям Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции по итогам встречи в Египте удалось договориться о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте. Сейчас на ее территории уже развернуты два КПП российской военной полиции и четыре наблюдательных поста.

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