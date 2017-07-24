Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Создание зон деэскалации в Сирии позволило правительственным войскам освободить силы для борьбы с террористами, сообщил в понедельник журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Введение режима прекращения боевых действий и создание зон деэскалации на территории Сирии позволили правительственным войскам высвободить часть сил и при поддержке ВКС России достичь значительных успехов в борьбе с террористическими группировками", - сказал он.

По его словам, сирийские войска почти в два раза за последние месяцы расширили контролируемую территорию. "Только за два последних месяца от террористов очищено около двадцати тысяч квадратных километров, или 40% от всей освобожденной территории", - сказал он.

Генерал напомнил, что к началу операции Вооруженных сил России в Сирии в сентябре 2015 года под контролем правительственных войск находилось чуть более 19 тысяч квадратных километров территории страны. Сегодня сирийская армия контролирует почти в четыре раза большую площадь - 74,2 тысячи квадратных километров.

По словам Рудского, более двух тысяч боевиков уничтожили на северо-востоке провинции Алеппо в районе реки Евфрат при освобождении 55 населенных пунктов на этой территории. "На северо-востоке провинции Алеппо в районе реки Евфрат продолжается наступление на позиции террористов ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство"). Подразделения сирийских Вооруженных сил с 1 июня освободили от боевиков 55 населенных пунктов в этом районе, в том числе города Бир-Нбадж, Расафе и Дальха", - сказал он.

Рудской добавил, что от бандформирований очищены порядка 2400 квадратных километров территории. "Уничтожено свыше двух тысяч боевиков, около 20 танков и боевых машин пехоты, более 40 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками", - сказал генерал.

Рудской также отметил, что армия Сирии взяла под контроль три нефтегазовых поля и крупный газораспределительный комплекс Т-3 в районе Пальмиры."В районе Пальмиры подразделения правительственных войск вели наступательные действия в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях. В ходе боев террористы выбиты из стратегически важного населенного пункта Арак. Под полный контроль сирийской армии перешли нефтегазовые поля "Шаер", "Магара" и "Арак", а также крупный газораспределительный комплекс Т-3", - сказал Рудской.

По его словам, в настоящее время успешно развивается наступление в направлении Эс-Сухне - ключевого населенного пункта на пути к Дэйр-эз-Зору. Он также расскзал, что к северо-востоку от Пальмиры ведется операция по уничтожению крупной группировки ИГ. "К северо-западу от Пальмиры ведется операция по блокированию и уничтожению крупной группировки ИГИЛ в районе города Акербат", - сказал он.

По словам Рудского, успешно развиваются наступательные действия на юге Сирии. Общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на этом направлении, составляет семь тысяч квадратных километров. "Боевики ИГИЛ выбиты из города Эль-Буда, взят под контроль газораспределительный комплекс Т-2, продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 километров", - добавил генерал.

Российское участие

По словам Рудского, российские боевые самолеты за два месяца совершили более 2 тысяч вылетов в Сирии и нанесли почти 6 тысяч ударов по террористам."В этих целях самолеты ВКС России выполнили 2 010 боевых вылетов. По пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами, перевалочным базам и лагерям подготовки боевиков нанесено 5 850 авиационных ударов", - сказал он. По словам генерала, благодаря этим воздушным ударам войскам Сирии в последние два месяца удалось существенно увеличить контролируемую территорию.

Кроме того, по словам Рудского, военная полиция РФ развернула два КПП и 10 наблюдательных постов по периметру зоны деэскалации на юге Сирии.

"Для обеспечения режима прекращения боевых действий 21 и 22 июля военной полицией Российской Федерации развернуты два контрольно-пропускных пункта и 10 наблюдательных постов вдоль согласованных участков линии соприкосновения сторон юго-западной зоны деэскалации", - сказал Рудской.

Он отметил, что по военно-дипломатическим каналам РФ заблаговременно уведомила коллег из США, Иордании и Израиля о выставлении российских сил контроля по периметру зоны деэскалации на юге Сирии.

Рудской подчеркнул, что самый ближайший пост удален на 13 километров от зоны разъединения израильских и сирийских войск в районе Голанских высот, ранее согласованной и закрепленной международными соглашениями. "Данные меры позволят поддерживать режим прекращения огня, содействовать беспрепятственному доступу гуманитарных грузов, возвращению беженцев и временно перемещенных лиц", - сказал генерал.

Он также заявил, что представители Минобороны РФ и оппозиции Сирии договорились о функционировании зоны деэскалации в Восточной Гуте, там уже развернуты два КПП и четыре наблюдательных поста. "Будучи приверженными скорейшему установлению мира в Сирии и стремясь к быстрому прекращению огня на принципах и критериях астанинского формата, в Египте проведены переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте", - сказал Рудской.

По его словам, сегодня, в соответствии с данным соглашением, российской военной полицией в этом районе развернуты два контрольно-пропускных пункта и четыре наблюдательных поста. "Таким образом, благодаря предпринятым Российской Федерацией мерам удалось остановить боевые действия в двух важнейших районах Сирии", - отметил Рудской.

Рудской также отметил, что восстановление контроля над участком сирийско-иракской границы позволило уменьшить переброску боевиков и вооружения из Ирака в Сирию.

"На сегодняшний день восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы протяженность 150 километров. Выставлено четыре пограничных заставы и 22 поста. Это позволило значительно снизить возможности террористической группировки ИГИЛ по переброске боевиков и вооружения из Ирака в Сирию", - сказал он.

Кроме того, правительственные войска взяли под контроль сирийско-иорданскую границу в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью в 211 километр, сообщил Рудской. "Выставлены 12 пограничных постов. От боевиков очищено 6,5 тысячи квадратных километров территории восточнее Эз-Зелаф", - сказал он.

По его словам, операция ВКС России в Сирии будет продолжена до освобождения территории страны от террористов.

"Операция по освобождению территории Сирийской Арабской Республики от террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) будет продолжена", - сказал он. Рудской добавил, что любые попытки террористов и их пособников помешать процессу примирения будут жестко пресекаться.

Режим перемирия

Генштаб ВС РФ отмечает устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии. "По мере реализации политических договоренностей отмечается устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии. По нашим данным, за три недели июля их число уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца", - сказал Рудской.

По его словам, это позволило российскому Центру по примирению враждующих сторон активизировать работу по возвращению мирной жизни на сирийскую землю.

Он отметил, что с начала июня соглашения о прекращении огня подписали представители более 500 городов в Сирии, общее число примирившихся населенных пунктов достигло 2043.

"Количество отрядов вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, возросло до 228", - сказал Рудской.

По его словам, с начала июня офицерами российского Центра по примирению проведено 190 гуманитарных акций, в ходе которых населению доставлено 159 тонн продовольствия, а за медицинской помощью к врачам госпиталя Минобороны РФ обратились более 10 тысяч мирных жителей.

Кроме того, российскими транспортными самолетами жителям окруженного боевиками города Дэйр-Эз-Зор за два месяца доставлено 475 тонн продовольствия по линии ООН, добавил Рудской.

Он сообщил, что очередное заседание рабочей группы по деэскалации в Сирии пройдет в начале августа. "Продолжаются консультации еще по одной зоне в провинции Идлиб, по завершению которых работа в астанинском формате будет продолжена. Кроме того, странами-гарантами подписано соглашение о совместной рабочей группе по деэскалации, заседание которой запланировано на начало августа", - сказал Рудской.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что Россия за минувшие сутки зафиксировала в Сирии пять нарушений режима прекращения боевых действий, Турция - ни одного.

Ранее сообщалось, что делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.