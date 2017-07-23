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Россия зафиксировала три нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

Политика
23 июля, 10:31 UTC+3 ТАСС

Российские военные провели семь гуманитарных акций за сутки, помощь от российских военных медиков получили 262 человека

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ТАСС, 23 июля. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки три нарушения режима прекращения боевых действий, турецкие - два. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

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"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы три случая стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксированы два нарушения в провинции Дамаск", - говорится в сообщении. Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Российские военные провели семь гуманитарных акций за сутки. В городе Алеппо местному населению выданы две тонны продовольственных наборов, еще около тонны получили жители провинции Латакия. Медицинскую помощь от российских военных медиков получили 262 человека.

Ранее сообщалось, что делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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