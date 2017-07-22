Генерал США: закрытие программы ЦРУ по подготовке оппозиции в САР не является уступкой РФ

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Решение президента США Дональд Трампа закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки так называемой умеренной сирийской оппозиции не является уступкой России. Об этом заявил в пятницу глава Командования специальных операций (КСО) ВС США генерал Реймонд Томас.

Он подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию о закрытии программы. "Из того, что я знаю об этой программе и о решении закрыть ее, это абсолютно не подачка русским", - отметил Томас, выступая на конференции по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо).

По словам генерала, данный шаг был продиктован оценкой эффективности данной программы. Решение закрыть ее Томас назвал тяжелым.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками Сирии.

Как утверждало издание, это может означать фактически шаг навстречу России, которая выступает в поддержку действующего правительства арабской республики. По данным источников, соответствующее решение Трамп принял почти месяц назад после встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео и своим помощником по нацбезопасности генералом Гербертом Макмастером в Белом доме в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге.