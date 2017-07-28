Слуцкий: ответ России на расширение санкций США может корреспондироваться с реакцией ЕС

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ответные меры РФ в случае подписания президентом США закона о расширении антироссийских санкций могут корреспондироваться с соответствующей реакцией Евросоюза. Этого не исключает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Не исключаю, что наши ответные действия могут корреспондироваться с ответными действиями ЕС. Мы находимся сейчас в контакте с очень многими европейскими политиками, парламентариями. Про какой-то субстантив говорить преждевременно, это пока очень деликатная материя. Но однозначно в вопросе противоправности ужесточения санкционного давления Европа качнулась в сторону здравого смысла, и сейчас этот фактор, безусловно, может нас объединить", - сказал он журналистам в пятницу.
Слуцкий напомнил, что уже "обе палаты Конгресса США приняли законопроект о масштабном расширении санкций против России". "Мы понимаем, какая чудовищная русофобская кампания развернута в США. Российская тема активно используется оппонентами Трампа. И новый виток этой истерии наступил после первой встречи президентов России и США в Гамбурге. Трамп находится под жестким внутриполитическим прессингом, и представители его администрации уже не исключали подписание президентом этого законопроекта", - отметил глава комитета.
Если все-таки Трамп подпишет закон, продолжил депутат, "Россия, как это было заявлено на самом высоком уровне, безусловно, ответит". "И в этот раз адекватный ответ ожидается и от Евросоюза, большинство стран которого также страдают от принятия подобных ограничительных мер. Какая будет реакция Евросоюза, пока экстраполировать сложно, но она однозначно должна последовать, о чем уже заявляли в Еврокомиссии", - сказал Слуцкий.
Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп поддерживает ужесточение ограничительных мер против упомянутых трех государств, однако примет решение после того, как ознакомится с окончательным вариантом законопроекта.