Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин сообщил, что Кишинев попытался отказать в прилете рейсу из Домодедова, на котором планирует вылет делегация РФ. Об этом он сообщил в пятницу в своем Twitter.

"В Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из "Домодедово" компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация", - говорится в сообщении.

В Кишинёве попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация pic.twitter.com/miydPjnt4q — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 July 2017

Дмитрий Рогозин планирует в пятницу в Кишиневе провести переговоры с президентом Игорем Додоном. На следующий день вместе с главой Молдавии он отправится в Бендеры, где состоятся мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

Вокруг визита вице-премьера России в Кишиневе разразился скандал. Министерство иностранных дел и европейской интеграции указало российскому послу Фариту Мухаметшину на "нецелесообразность проведения в одностороннем порядке" мероприятий по случаю юбилея миротворческой операции. В ведомстве напомнили позицию правительства Молдавии, которое настаивает на замене российских миротворцев на международную миссию гражданских наблюдателей.

Со своей стороны, премьер Павел Филип, представляющий сформировавшую правящую проевропейскую коалицию Демократическую партию, приветствовал визит Рогозина. Но отметил, что "его прибытие на военном самолете невозможно". Так чиновник прокомментировал сообщения местных СМИ о том, что российская делегация планирует прилететь на транспортниках Министерства обороны РФ.

Хотя Рогозин назвал эту информацию "чушью", группа молдавских активистов призвала власти объявить российского политика персоной нон-грата и разместила онлайн-петицию в поддержку этой инициативы.