МИД Приднестровья: задержание артистов в Молдавии нацелено на эскалацию напряженности

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КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Власти непризнанного Приднестровья считают, что задержание российских артистов и чиновников в аэропорту Кишинева направлено на эскалацию напряженности в отношениях с Москвой и Тирасполем. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД непризнанной республики.
"Убеждены, что подобные действия силовых структур Республики Молдова являются санкционированной руководством данной страны провокацией, нацеленной на дальнейшее разрастание напряженности в отношениях с Россией и Приднестровьем", - отмечается в нем.
По данным ведомства, в четверг въезд в Молдавию был запрещен множеству представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции, которая проводится под эгидой России. Среди них - артисты Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян, а также депутат Госдумы Павел Шперов, член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько и другие.
Как проинформировали ТАСС в российском посольстве в Кишиневе, разбираться в ситуации в аэропорт был направлен консул.