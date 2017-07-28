Президент Молдавии назвал недопустимым запрет группе артистов РФ посетить республику

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал недопустимым решение правительства республики задержать группу российских артистов в аэропорту Кишинева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Президент, по его словам, обсудил сложившуюся ситуацию с послом РФ в республике Фаритом Мухаметшиным. "Еще раз обсудили вчерашнюю провокацию молдавского правительства по недопущению российских артистов на территорию Молдовы. Будем разбираться с каждым отдельным случаем вчерашней провокации. Повторяю свою позицию: подобное отношение абсолютно недопустимо", - написал Додон.

Глава республики подчеркнул, что "все, кто занимаются провокациями и подрывом наших двусторонних стратегических отношений с РФ, будут выявлены, и придет время, когда будем призывать к ответу".

По его словам, с послом РФ также "обсуждался предстоящий визит в Молдавию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина" и "возможности продвижения в вопросе приднестровского урегулирования".

Как сообщалось, группа российских артистов, которых молдавские власти не допустили в четверг к участию в мероприятиях по случаю 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье, улетели обратно в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель консульства РФ в Молдавии, который вел переговоры с задержавшими их молдавскими властями. Представители погранслужбы Молдавии заявили журналистам, что причиной стало то, что "артисты не указали цель визита", а также "отсутствием их фамилий в списках делегации, которые были согласованы с российской стороной".