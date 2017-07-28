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Российские артисты, которых не пустили в Молдавию, улетели в Москву

Общество
28 июля, 9:42 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Артисты "не указали цель визита", поэтому им отказали во въезде в страну, заявили в пограничной полиции Молдавии

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© Марина Лысцева/ТАСC

КИШИНЕВ, 28 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Группа российских артистов, которых молдавские власти не допустили в четверг к участию в мероприятиях по случаю 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье, улетели обратно в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу сотрудник консульства РФ в Молдавии, который вел переговоры с представителями Кишинева.

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"Так как молдавская сторона категорически отказалась их пропускать, они улетели в четверг вечерним рейсом", - отметил дипломат.

Со своей стороны в пресс-службе пограничной полиции Молдавии заявили, что причиной задержания стало то, что "артисты не указали цель визита".

Президент республики Игорь Додон назвал задержание российских граждан провокацией и извинился перед гостями.

Во въезде в Молдавию отказали российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и Герою Советского Союза Владимиру Гасояну. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который прибывает в пятницу в Кишинев с визитом, попросил посольство России прояснить ситуацию. В четверг министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщило российскому послу в республике Фариту Мухаметшину о нежелательности проведения в одностороннем порядке мероприятий, посвященных 25-летию с момента начала миротворческой операции в приднестровском регионе.

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Отказ российским артистам во въезде в Молдавию
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