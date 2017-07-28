Рогозин: Запад стоит за отказом Румынии пропустить самолет S7, летевший в Кишинев

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Запад стоит за отказом властей Румынии пропустить рейсовый самолет авиакомпании S7, на котором он летел в Кишинев для переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.
"То, что происходит в наших отношениях с Западом (а это именно он и никто другой стоит за всеми этими провокациями румыно-молдавских холуев), объективно и неизбежно. И эта борьба будет лишь обостряться", - написал в пятницу вице-премьер на своей странице в Facebook.
Как отметил Рогозин, страны Запада не смирятся со стремлением РФ быть свободной и сильной страной.
"Их вполне устраивала похмельная Россия 1990-х, но никогда они не смирятся с нашим желанием быть свободными и сильными. И лучшим ответом на все эти санкции и мелкие пакости - быть тем, кем мы хотим быть - свободными и сильными, - написал он. - А как между делом надавать по ушам мелким пакостникам, решим в рабочем порядке".
Визит Дмитрия Рогозина в Молдавию в пятницу был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. По данным авиакомпании S7, регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны".
Лайнер совершил посадку в Минске, после чего заместитель председателя российского правительства отправился в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота" из столицы Белоруссии.
Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с Игорем Додоном по его личному приглашению. Представитель МИД Румынии по печати подтвердил корр. ТАСС, что самолету, в котором находился Рогозин, не было дано разрешение на полет в воздушном пространстве страны.