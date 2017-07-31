РФ отвергает попытки США обвинить Москву в "потакании" ракетно-ядерным амбициям КНДР

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Попытки США обвинить Россию и Китай в "потакании" ракетно-ядерным амбициям КНДР несостоятельны, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Призываем все вовлеченные стороны воздержаться от любых шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности, - говорится в комментарии дипведомства. - Расцениваем как несостоятельные попытки представителей США и ряда других стран переложить ответственность за происходящее на Россию и Китай, чуть ли не обвинить Москву и Пекин в "потакании" ракетно-ядерным амбициям КНДР".

Россия с большой озабоченностью воспринимает ситуацию на Корейском полуострове после ракетного пуска КНДР 28 июля, подчеркнули в МИД. "С большой озабоченностью воспринимаем последнее развитие событий на Корейском полуострове на фоне осуществленного КНДР 28 июля нового запуска баллистической ракеты, прямо нарушающего соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, - указали в российском дипведомстве. - Одновременно возрастает военная активность США, Республики Корея и Японии, в субрегионе продолжается реализация линии Вашингтона на размещение в Южной Корее элементов системы американской глобальной ПРО".

Москва призывает все заинтересованные стороны незамедлительно начать предметный разговор об урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Как напомнили в министерстве, Москва и Пекин разработали совместную "дорожную карту", которая исключает применение силы или угрозу и предполагающую комплексное решение всех проблем Корейского полуострова, в том числе ядерной, политико-дипломатическим путем через налаживание диалога без предварительных условий.

"Предлагаем всем заинтересованным сторонам на основе содержащихся в "дорожной карте" идей незамедлительно начать предметный разговор о налаживании коллективных усилий по урегулированию ситуации", - указали в российском дипведомстве.