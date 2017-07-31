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Япония требует от России и Китая усилить давление на КНДР

Международная панорама
31 июля, 3:55 дата обновления: 31 июля, 4:22 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 31, июля. /ТАСС

Японский премьер Синдзо Абэ считает, что международное сообщество, в первую очередь Пекин и Москва, "должно осознать суровую действительность"

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© EPA/OLIVIER HOSLET

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Япония требует от России и Китая усиления давления на КНДР в связи с продолжающимися ракетными запусками Пхеньяна. Об этом в понедельник журналистам заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Международное сообщество, в первую очередь Китай и Россия, должно осознать суровую действительность и усилить давление [на Северную Корею]", - подчеркнул глава японского правительства.

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"Мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны и защиты населения от угрозы со стороны Северной Кореи", - подчеркнул он. По словам Абэ, он и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о необходимости принятия "дополнительных мер" в связи с недавним ракетным запуском Пхеньяна.

Премьер-министр также заявил, что Токио "высоко ценит готовность" американского лидера "принять все необходимые меры по защите союзных государств".

В минувшую пятницу КНДР провела очередной успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.

Между Японией и США действует Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Это соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского воинского контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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