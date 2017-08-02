В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа./ТАСС/. Планы Украины подать иск к России в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе носят политический характер и не имеют под собой юридических аргументов, считает председатель республиканской Общественной палаты Григорий Иоффе.

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"Какие претензии может выдвигать Украина по поводу судоходства, строительства моста и так далее? Это происходит от бездарного понимания нынешней ситуации. Это чистая политика, где нет никаких юридических аргументов. Пусть разберутся с тем, как правовая система работает в самой Украине", - сказал Иоффе в среду ТАСС.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко отмечает, что Украина не в первый раз "жалуется" на Россию, в том числе в морской и портовой сфере.

"Новая инициатива Украины - всего лишь очередная попытка переложить причины собственной экономической несостоятельности на соседей", - сообщил он ТАСС.

По словам депутата, украинским властям лучше сконцентрироваться на реальных проблемах - уровне зарплат, кадровых перестановках и коррупции в портах.

"Ограничения, вводимые временно Россией, коснутся лишь размеров судов. А значит, максимум, чем это грозит Украине, - придется регулировать размеры барж с херсонскими арбузами", - сказал он.

Председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления парламента Крыма Ефим Фикс, считает, что властям Украины, стоит почаще заглядывать в произведения русской классики.

"Есть такая басня Ивана Крылова о слоне и Моське. Пусть прочитают и сделают для себя выводы, прежде чем подавать иски. Там все четко написано, что Моське радостно от того, что она лает на слона. Так вот, лаять на слона не надо", - отметил он.

Намерения Украины

Ранее со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка сообщалось, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста.

В частности, министерство юстиции Украины в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа 2017 года запланирована установка арочных пролетных строений - самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.