Замминистра обороны РФ и замглавы МИД Ирана отметили закрепление перемирия в Сирии

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ТАСС, 2 августа. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и замглавы Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Джабер Ансари констатировали снижение количества нарушений перемирия в зонах деэскалации и договорились продолжить тесное сотрудничество по сирийской проблематике, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Джабер Ансари. В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, касающихся урегулирования конфликта в Сирии", - сказали в Минобороны.
"Собеседники выразили удовлетворение уровнем взаимодействия на сирийском направлении, а также отметили общее снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации", - продолжили в военном ведомстве.
Как сообщили в оборонном ведомстве, Фомин "подчеркнул важность продолжения работы стран-гарантов в астанинском формате по созданию зон деэскалации в Сирии".
"По результатам встречи Фомин и Ансари подтвердили общий настрой России и Ирана на тесное сотрудничество по сирийской проблематике", - заключили в Минобороны.