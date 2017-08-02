Замминистра обороны РФ и замглавы МИД Ирана отметили закрепление перемирия в Сирии

ТАСС, 2 августа. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и замглавы Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Джабер Ансари констатировали снижение количества нарушений перемирия в зонах деэскалации и договорились продолжить тесное сотрудничество по сирийской проблематике, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Джабер Ансари. В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, касающихся урегулирования конфликта в Сирии", - сказали в Минобороны.

"Собеседники выразили удовлетворение уровнем взаимодействия на сирийском направлении, а также отметили общее снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации", - продолжили в военном ведомстве.

Как сообщили в оборонном ведомстве, Фомин "подчеркнул важность продолжения работы стран-гарантов в астанинском формате по созданию зон деэскалации в Сирии".

"По результатам встречи Фомин и Ансари подтвердили общий настрой России и Ирана на тесное сотрудничество по сирийской проблематике", - заключили в Минобороны.