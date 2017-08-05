Регистрация кандидатов в губернаторы завершилась в 15 из 16 регионов РФ

ТАСС, 5 августа. Регистрация кандидатов на участие в выборах губернатора завершилась в 15 из 16 регионов России, где 10 сентября, в единый день голосования, состоятся выборы глав субъектов. Исключение составила лишь Белгородская область, где избирательная комиссия приняла решение продлить срок регистрации до 10 августа для проверки пакетов документов, поданных на участие в выборах губернатора.

Как сообщили в местных избиркомах, по предварительным данным на 5 августа, всего об участии в выборах заявили 105 кандидатов от 24 политических партий, но получить удостоверение зарегистрированного кандидата смогли лишь 64 претендента.

"Предварительные итоги этапа регистрации показывают, что, скорее всего, картина в бюллетенях ко дню голосования не изменится. В большинстве регионов кандидаты представляют четыре парламентские партии: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР. И неожиданностей уже ждать не стоит", - считает доцент факультета социальных наук НИУ "Высшая школа экономики" Алексей Титков.

В Поволжье выберут глав шести регионов

В Приволжском федеральном округе выборы глав регионов пройдут этой осенью сразу в шести субъектах: в Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, в Пермском крае, Саратовской и Кировской областях.

В Удмуртии центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала пятерых из восьми кандидатов, заявивших о намерении участвовать в выборах. "Регистрацию прошли врио главы Удмуртии Александр Бречалов, выдвинутый от партии "Единая Россия", представитель КПРФ Владимир Бодров, кандидат от ЛДПР Тимур Ягафаров и от "Справедливой России" Фарид Юнусов", - сообщили ТАСС в ЦИК республики. Еще троим претендентам отказано в регистрации.

В Мордовии все пять представителей партий, подавших документы на участие в выборах главы республики, смогли получить удостоверения кандидатов. Это врио главы республики Владимир Волков, выдвинутый "Единой Россией", кандидат от ЛДПР Евгений Тюрин, член Российской политической партии мира и единства Петр Вельмакин, кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин и представитель "Справедливой России" Тимур Гераськин.

В Марий Эл документы на участие в выборах главы республики подали шесть кандидатов, а регистрацию прошли четыре. "Зарегистрированными кандидатами стали врио главы Марий Эл Александр Евстифеев (от "Единой России"), председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК Марий Эл.

Кандидаты от четырех партий, в том числе врио губернатора региона Игорь Васильев, зарегистрированы на выборах главы Кировской области, сообщили ТАСС в областном избиркоме. "Комиссия зарегистрировала четырех кандидатов: Игоря Васильева ("Единая Россия"), Сергея Мамаева (КПРФ), Кирилла Черкасова (ЛДПР), Николая Барсукова ("Коммунисты России") кандидатами на должность губернатора Кировской области", - сказали в избиркоме.

В Пермском крае на выборы губернатора региона выдвинулись семь кандидатов, из них избирком края зарегистрировал пятерых: врио губернатора региона Максима Решетникова, выдвинутого "Единой Россией", кандидата от КПРФ Ирину Филатову, представителя "Справедливой России" Владимира Аликина, члена партии "Патриоты России" Андрея Степанова, а также кандидата от ЛДПР Олега Постникова.

В Саратовской области избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы: действующего главу региона Валерия Радаева от "Единой России", кандидата от КПРФ Ольгу Алимову, кандидата от ЛДПР Станислава Денисенко и от "Справедливой России" Лидию Паринову.

В Белгороде проверяют документы кандидатов

В Центральном федеральном округе выборы глав субъектов пройдут в Белгородской, Рязанской и Ярославской областях.

Так, по данным избирательной комиссии Ярославской области, на пост главы субъекта были выдвинуты шесть кандидатов. Зарегистрированы пять из них: врио главы региона Дмитрий Миронов, который выдвинут "Единой Россией", кандидат от партии "Парнас" Сергей Балабаев, представитель ЛДПР Андрей Ватлин, кандидат от "Коммунистов России" Кирилл Панько и Михаил Парамонов, который идет на выборы от КПРФ.

По данным избиркома Рязанской области, из шести выдвинувшихся кандидатов пакет документов для регистрации предоставили пятеро: кандидат от "Единой России", врио губернатора Николай Любимов, кандидат от Партии роста Александра Перехватова, от КПРФ - Владимир Федоткин, от ЛДПР - Александр Шерин, от "Справедливой России" - Сергей Пупков.

Избирательная комиссия Белгородской области продлила этап регистрации кандидатов до 10 августа в связи с необходимостью проверки документов от кандидатов в губернаторы. "По данным на 5 августа, документы в избирательную комиссию сдали четыре претендента на участие в выборах, в том числе врио главы региона Евгений Савченко, который идет на выборы от "Единой России", - сказал ТАСС заместитель председателя облизбиркома Игорь Лазарев.

Кроме Савченко, документы на регистрацию подали претендент от КПРФ Станислав Панов, представитель от ЛДПР Константин Климашевский, от Партии ветеранов России - Эдуард Чаусов.

В Калининграде утвердили бюллетени

В Северо-Западном федеральном округе выбирать глав регионов будут жители Калининградской, Новгородской областей и Республики Карелия.

В Карелии на выборы главы региона выдвинулись восемь кандидатов. Из них избирком зарегистрировал семерых: врио главы Карелии Артура Парфенчикова ("Единая Россия), Евгения Ульянова (КПРФ), Николая Тараканова ("Родина"), Ирину Петеляеву ("Справедливая Россия"), Евгения Беседного (ЛДПР), Елену Гнетову (Партия роста), Ольгу Ильюкову ("Патриоты России"). Выдвинутому политической партией "Народ против коррупции" Игорю Алпееву Центральная избирательная комиссия региона отказала в регистрации, так как он не предоставил в избирком необходимые документы.

В Новгородской области участвовать в выборах намеревались представители семи партий. Все необходимые документы в избирком представили врио губернатора Андрей Никитин ("Единая Россия"), депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР), депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова (КПРФ), депутат думы Великого Новгорода Михаил Панов ("Справедливая Россия") и председатель регионального отделения партии "Патриоты России" Николай Захаров.

В Калининградской области регистрация завершилась 25 июля. Одному из пяти претендентов на должность губернатора отказано в регистрации: претендент от Коммунистической партии социальной справедливости не смог представить в избирком необходимый пакет документов до 21 июля, как того требовало законодательство. Избирательная комиссия региона приняла решение включить в избирательные бюллетени фамилии четырех зарегистрированных кандидатов, форма бюллетеня уже утверждена. Так, избирком зарегистрировал врио губернатора области Антона Алиханова, выдвинутого партией "Единая Россия", Евгения Мишина от регионального отделения ЛДПР, Игоря Ревина от КПРФ и Екатерину Тимофееву, чью кандидатуру выдвинули "Зеленые".

6 кандидатов на место

В выборах губернатора Свердловской области намеревались принять участие 11 претендентов - это наибольшее количество заявившихся для участия в выборах среди всех регионов РФ. Избирательная комиссия региона 31 июля приняла решение об отказе в регистрации на выборах мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману ("Яблоко"), Виктору Костромину ("Народ против коррупции"), Олегу Сотникову (Партия ветеранов России) и Олесе Красномовец ("Патриоты России").

К моменту окончания регистрации 4 августа избирком Свердловской области зарегистрировал шестерых кандидатов: врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата Госдумы Игоря Торощина (ЛДПР), депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ) и депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева ("Зеленые").

В Томской области этап выдвижения кандидатов завершился 26 июля. После проверки документов и подписных листов (в поддержку кандидата требовалось собрать 156 подписей муниципальных депутатов) регистрацию прошли от "Единой России" врио губернатора Сергей Жвачкин, от ЛДПР - депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко, от КПРФ - депутат, руководитель фракции в областной думе Наталья Барышникова, от "Справедливой России" - врач Александр Ростовцев.

В выборах губернатора Севастополя изначально планировали принять участие десять человек, однако прошли регистрацию пятеро: действующий врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников от "Единой России", Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Иван Ермаков от партии "Патриоты России" и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.

Таким образом, по предварительным данным региональных избиркомов, из 105 претендентов избирательные комиссии в регионах зарегистрировали 64 кандидата в губернаторы от 24 политических партий. По данным ЦИК РФ, 21 кандидат получил отказ в регистрации, еще пять человек сами отказались от дальнейшего участия в выборах, поскольку не смогли набрать необходимое количество подписей депутатов на местах или не сдали документы для регистрации. Наибольшее количество кандидатов в губернаторы выдвинули партии "Единая Россия" - 16, ЛДПР - 16, КПРФ - 15.