Путин призвал местные власти решать проблемы граждан без "бюрократического футбола"

КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал местные власти деятельно решать проблемы граждан и исключить "бюрократический футбол".

"Важно, чтобы со стороны власти было встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп, - сказал глава государства, открывая Совет по развитию местного самоуправления. - Я не раз говорил, что игнорировать предложения граждан, заниматься "бюрократическим футболом" категорически неправильно".

Глава государства подчеркнул, что неравнодушное и деятельное отношение жителей к проблемам своих населенных пунктов являются огромной ценностью и хорошим резервом. Он призвал всемерно поддерживать таких граждан и напомнил, что для этого создан целый ряд механизмов: публичные слушания, территориальное общественное самоуправление, местные референдумы и т. д.

"Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти, - сказал Путин. - Только при постоянном не формальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития".

Президент заметил, что востребованность таких подходов растет с каждым годом, а в обществе появляются все больше неравнодушных граждан и добровольческих инициатив. "Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное, у них немало конструктивных идей и предложений, и главное - есть желание воплотить их в жизнь, - констатировал он. - Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание".

Путин также подверг критике тех представителей местных властей, которые не учитывают мнение граждан при благоустройстве городов. Президент отметил, что "одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью - это благоустройство" городской среды.

"Не везде это условие (учет мнения граждан при реализации программы благоустройства - прим. ТАСС) было воспринято как обязательное", - отметил он. "Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей, таким образом проявив явное неуважение к гражданам, даже пренебрежение", - подчеркнул президент. "При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет - ни с благоустройством, ни с доверием граждан", - заявил Путин.

Глава государства напомнил, что правительство приступило к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды, из бюджета на эти цели в текущем году было выделено 25 млрд рублей. "Когда мы запускали этот проект, принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов в благоустройстве; обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно нужно людям, а не так, как это удобно тем, кто организует работу", - указал Путин. Он напомнил, что говорил об этом в послании Федеральному собранию в декабре 2016 года.

В то же время, по его словам, "совсем другой результат - в тех муниципальных образованиях, где жители активно включаются в работу по благоустройству". "Формируется действительно современная среда для жизни и бережное, ответственное отношение людей к своему двору, улице и городу в целом", - добавил президент.