Клишас выступил за сохранение муниципального фильтра, но не исключил его корректировки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что так называемый муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов на выборы глав регионов необходимо сохранить, однако не исключает необходимость его корректировки. Такое мнение он высказал в понедельник ТАСС.

Муниципальный фильтр был установлен законодательством в 2012 году. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог фильтра варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.

"Механизм применения муниципального фильтра доказал свою эффективность, что однако не исключает возможности его дальнейшего совершенствования, корректировки с учетом результатов апробации и политических реалий", - сказал Клишас в понедельник корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что главная цель муниципального фильтра состоит "в обеспечении легитимности выборов, которая необходима на всех циклах избирательного процесса, начиная с выдвижения кандидатов и завершая голосованием за их избрание". Кроме того, считает Клишас, муниципальный фильтр не может использоваться с целью ограничения политической конкуренции и обеспечивает комплексный характер политической борьбы, предопределяя необходимость системного подхода к выборному процессу со стороны кандидатов и политических партий".

Относительно вопроса низкой явки избирателей на выборы Клишас обратил внимание, что "явка на выборы не является показателем их легитимности и, кроме того, не является показателем отсутствия "достойного" кандидата". "Отсутствие порога явки избирателей, которое широко практикуется в различных правопорядках, связано главным образом с низкой явкой, в противном случае выборы в принципе было бы невозможно признать состоявшимися. Это мера, к которой государство подталкивают сами избиратели, воздерживаясь от реализации своего активного избирательного права", - сказал сенатор.

Ранее против отмены муниципального фильтра высказывалась также спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, фильтр был введен, чтобы не допустить на выборы случайных людей.