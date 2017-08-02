Васильев уверен, что фракции придут к консенсусу в отношении муниципального фильтра

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 2 августа. / ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев выразил уверенность, что все фракции Госдумы придут к консолидированному решению по изменению законодательной нормы о муниципальном фильтре.
Политик отметил, что все фракции "высказали свое мнение, поговорили, поспорили", и подчеркнул, что депутаты "внимательно работают" над этим вопросом.
"Уверен, мы найдем консолидированное решение в интересах политической системы развития нашей страны", - заявил в среду журналистам Васильев на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов".
Ранее в среду председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что по согласованию с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в августе или в сентябре соберет экспертов и представителей партий для обсуждения вариантов изменения законодательной нормы о так называемом муниципальном фильтре. Ранее она заявила, что "муниципальный фильтр" следует сделать более демократичным, возможно, понизив его порог до 5% или дав муниципальным депутатам возможность ставить подписи за нескольких кандидатов в губернаторы.