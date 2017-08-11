МИД РФ: утверждения журналиста Washington Post о давлении российских властей надуманны

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ТАСС, 11 августа. МИД РФ назвал надуманными утверждения журналиста американской газеты The Washington Post (WP) Эндрю Рота о том, что представители российских властей оказывают на него давление. Соответствующий комментарий размещен на сайте дипломатического ведомства в разделе, посвященном опровержению публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России.
"Обратили внимание на очередной сомнительный пассаж в онлайн-публикации американской газеты The Washington Post под заголовком "Как живется и работается журналистам в России в эпоху Д. Трампа?" от 6 августа 2017 года. Так, сотрудник издания Эндрю Рот затрагивает тему якобы имевшего место административного давления со стороны представителей российских властей в связи с его профессиональной деятельностью", - отметили в министерстве.
"Рот вспоминает, что в 2014 году на российско-украинской границе он был досмотрен представителями пограничной службы и предупрежден о возможном отзыве журналистской аккредитации из-за подозрительного характера обстоятельств пересечения им границы, - указали в МИД. - Далее Рот приводит случай своего общения по телефону с сотрудником Министерства обороны России в 2016 году, когда ему намекнули на увязку его возможного участия в пресс-туре в Сирию с тональностью планируемой публикации в The Washington Post по итогам поездки".
В дипломатическом ведомстве подчеркнули: "Надуманность подобных "доказательств" некоего административного давления очевидна. Автор публикации не приводит ни имен, ни званий сотрудников компетентных ведомств России, якобы оказывавших на него давление". "Такого рода надуманные обвинения мы оставляем на совести редакции этой газеты", - добавили в МИД.