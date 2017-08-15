Путин: РФ готова к укреплению особо привилегированного партнерства с Индией

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимр Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди по случаю 70-летия независимости страны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
В телеграмме глава российского государства высоко оценил успехи Индии в экономической, социальной и других сферах и отметил заслуженный авторитет страны на мировой арене.
"Российско-индийские связи всегда строились на основе принципов дружбы и взаимного уважения. Накоплен большой опыт плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, координации усилий в решении важных задач региональной и глобальной повестки дня", - подчеркнул президент России.
Путин подтвердил готовность к продолжению тесной совместной работы "по укреплению особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией в интересах дружественных народов двух стран, в русле обеспечения международной стабильности и безопасности".