Путин: РФ готова к укреплению особо привилегированного партнерства с Индией

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимр Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди по случаю 70-летия независимости страны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

В телеграмме глава российского государства высоко оценил успехи Индии в экономической, социальной и других сферах и отметил заслуженный авторитет страны на мировой арене.

"Российско-индийские связи всегда строились на основе принципов дружбы и взаимного уважения. Накоплен большой опыт плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, координации усилий в решении важных задач региональной и глобальной повестки дня", - подчеркнул президент России.

Путин подтвердил готовность к продолжению тесной совместной работы "по укреплению особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией в интересах дружественных народов двух стран, в русле обеспечения международной стабильности и безопасности".