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Рябков: США и КНДР ведут опасную игру на повышение ставок

Политика
15 августа, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, Москва и Пекин предлагают "определенные схемы" для заморозки ситуации, чтобы на время обеспечить статус-кво

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. США и КНДР ведут опасную игру на повышение ставок, это тупиковый путь. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном во вторник.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Сейчас США, как я понимаю, к прямому диалогу готовы чисто теоретически, - отметил Рябков. - Они выдвигают нереальные для другой стороны условия. Соответственно другая сторона, видимо, делает для себя вывод, что остановить такой нажим можно только противопоставив ему некий силовой фактор". "Это опасная игра на повышение ставок и тупиковый путь", - подчеркнул он.

По словам высокопоставленного дипломата, обстановка в Северо-Восточной Азии "взрывоопасна, и непонятно, как она разовьется". "Вопрос ведь в том, как найти точку, где сойдутся интересы и возможности Пхеньяна и Вашингтона", - добавил заместитель главы МИД РФ.

"Мы предлагаем определенные схемы. Китайцы делают то же самое, - продолжил Рябков. - По сути дела эти схемы сводятся к тому, что нужно заморозить ситуацию и хотя бы на время обеспечить статус-кво. Потом начинать понемногу откручивать, опускать эту планку ниже и фиксировать".

Заместитель министра отметил, что в Совете Безопасности ООН раз за разом происходят ситуации, "когда объем и характер требований США к содержанию санкционных документов не реалистичны, уходят далеко за все возможные "красные линии". "И представители США с годами все меньше и меньше склонны искать компромиссы, - констатировал дипломат. - Они на международных площадках все чаще руководствуются принципом - "кто не с нами, тот против нас", а значит, кто не с ними, того надо "ломать через колено", никаких разговоров ни о каких компромиссах, никакого поиска решений на основе баланса интересов".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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