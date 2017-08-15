Аксенов: попытки диверсий в Крыму говорят о террористической сущности властей Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки властей Украины организовать новые диверсии на полуострове свидетельствуют о террористической сущности властей этой страны.

"Это очередное свидетельство террористической сущности украинской власти", - написал Аксенов на своей странице в Facebook, комментируя задержание агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко.

При этом в беседе с журналистами Аксенов назвал ожидаемыми попытки Украины дестабилизировать ситуацию в Крыму. "Чего мы хотели от них ожидать? Других целей и задач (у властей Украины) нет, но российское государство справится с любыми задачами, я не сомневаюсь", - сказал глава Крыма.

"Хочу поблагодарить Федеральную службу безопасности за оперативные действия по задержанию преступников, а крымчан - за бдительность <…> Спасибо всем за большую работу, уберегли нас от жертв и разрушений", - отметил Аксенов.

О задержании диверсанта

Ранее сообщалось, что за подготовку серии диверсий в Крыму задержан агент СБУ Лимешко. Он является уроженцем Харьковской области, ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ. У диверсанта обнаружены и изъяты две тротиловые шашки, граната с запалом, емкости с горючей смесью.

Лимешко 9 августа прибыл в Крым, где в соответствии с заданием СБУ должен был нарушить работу линии электропередачи Судак - Новый Свет, из-за чего без света могли остаться Судак и близлежащие населенные пункты, в которых проживают более 50 тыс. человек. Он должен был также поджечь лес, расположенный между Судаком, поселком Рыбачьим и Алуштой, спровоцировать обвал горных пород, чтобы перекрыть трассу Судак - Новый Свет и поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе Рыбачьего.

УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в связи с задержанием диверсанта, сам он по решению суда арестован на два месяца.