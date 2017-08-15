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ЦИК хочет создать мобильное приложение для поиска избирательного участка

Политика
15 августа, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

При этом, отвечая на вопрос о способах привлечения на выборы молодежи, председатель Центризбиркома Элла Памфилова указала, что ЦИК не намерен заниматься "дешевыми завлекалочками"

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ планирует разработать мобильное приложение, которое позволило бы облегчить гражданам поиск их избирательных участков. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РБК, опубликованном во вторник.

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"Мы предполагаем сделать мобильные приложения, которые будут показывать, как легче найти свой участок", - проинформировала она.

При этом, отвечая на вопрос о способах привлечения на выборы молодежи, Памфилова указала, что ЦИК не планирует заниматься "дешевыми завлекалочками". "Заниматься всякого рода глупостями, дешевыми завлекалочками в виде покемонов точно не собираемся", - заверила она.

По словам председателя ЦИК, в рамках программы информирования о предстоящих выборах президента РФ и дополнительных возможностях, которые появились у избирателей, комиссия будет "использовать самые разные формы [информирования]". "Но пока рано об этом говорить", - уточнила она.

В марте зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что члены Центризбиркома обсуждали с представителями компании "Яндекс" "пути взаимодействия и, в частности, варианты участия в партнерской программе "Яндекс. Справочник". По его словам, в перспективе это могло бы увеличить полноту и точность отображения на картах местонахождения региональных, территориальных и участковых избирательных комиссий.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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