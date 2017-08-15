ЦИК хочет создать мобильное приложение для поиска избирательного участка

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ планирует разработать мобильное приложение, которое позволило бы облегчить гражданам поиск их избирательных участков. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Мы предполагаем сделать мобильные приложения, которые будут показывать, как легче найти свой участок", - проинформировала она.

При этом, отвечая на вопрос о способах привлечения на выборы молодежи, Памфилова указала, что ЦИК не планирует заниматься "дешевыми завлекалочками". "Заниматься всякого рода глупостями, дешевыми завлекалочками в виде покемонов точно не собираемся", - заверила она.

По словам председателя ЦИК, в рамках программы информирования о предстоящих выборах президента РФ и дополнительных возможностях, которые появились у избирателей, комиссия будет "использовать самые разные формы [информирования]". "Но пока рано об этом говорить", - уточнила она.

В марте зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что члены Центризбиркома обсуждали с представителями компании "Яндекс" "пути взаимодействия и, в частности, варианты участия в партнерской программе "Яндекс. Справочник". По его словам, в перспективе это могло бы увеличить полноту и точность отображения на картах местонахождения региональных, территориальных и участковых избирательных комиссий.