Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий заявил, что визовые ограничения США направлены на подрыв отношений с РФ

Политика
21 августа, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Депутат Госдумы отметил, что решение Вашингтона осложнит контакты в гуманитарной, туристической областях, а также затормозит студенческие обмены

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз направлено на подрыв отношений с Россией во многих сферах. Об этом в понедельник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз, безусловно, направлено на дальнейший подрыв отношений с Россией, причем уже далеко не только в политической плоскости. Визовые ограничения ударят сразу по широкой сфере нашего взаимодействия и осложнят контакты в гуманитарной, туристической областях, затормозят студенческие обмены", - отметил Слуцкий.

Смотрите также

Клинцевич назвал планы США с приостановкой выдачи неиммиграционных виз мелкой пакостью

МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз

США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России

По его совам, это является "свидетельством настроя Вашингтона на дальнейшее форсированное ухудшение диалога с Москвой". "Мы будем говорить об этом на всех, в том числе международных, парламентских площадках. Будем заявлять о неразумности такого подхода", - пообещал он.

При этом Слуцкий выразил уверенность, что ответная реакция России последует однозначно. "Что касается возможной реакции России, то она, уверен, последует. Разработка ответных мер в таком случае - это компетенция МИД РФ. По практике подобные шаги предусматривают симметричные и зеркальные действия", - заключил он.

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приостановка выдачи россиянам виз США
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
2
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
3
В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама