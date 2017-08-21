Слуцкий заявил, что визовые ограничения США направлены на подрыв отношений с РФ

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз направлено на подрыв отношений с Россией во многих сферах. Об этом в понедельник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз, безусловно, направлено на дальнейший подрыв отношений с Россией, причем уже далеко не только в политической плоскости. Визовые ограничения ударят сразу по широкой сфере нашего взаимодействия и осложнят контакты в гуманитарной, туристической областях, затормозят студенческие обмены", - отметил Слуцкий.
По его совам, это является "свидетельством настроя Вашингтона на дальнейшее форсированное ухудшение диалога с Москвой". "Мы будем говорить об этом на всех, в том числе международных, парламентских площадках. Будем заявлять о неразумности такого подхода", - пообещал он.
При этом Слуцкий выразил уверенность, что ответная реакция России последует однозначно. "Что касается возможной реакции России, то она, уверен, последует. Разработка ответных мер в таком случае - это компетенция МИД РФ. По практике подобные шаги предусматривают симметричные и зеркальные действия", - заключил он.
В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.