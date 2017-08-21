Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич назвал планы США с приостановкой выдачи неиммиграционных виз мелкой пакостью

Политика
21 августа, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

По словам сенатора, данный поступок "не вяжется со статусом США как великой державы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз в России с 23 августа мелкой пакостью, которая рассчитана на то, чтобы вызвать недовольство россиян сокращением числа американских дипломатических работников. Такое мнение сенатор высказал в понедельник журналистам.

Смотрите также
Российское посольство в Нью-Йорке

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

"Решение американской стороны о приостановке выдачи неиммиграционных виз в России я бы охарактеризовал как мелкую пакость, которая явно не вяжется со статусом США как великой державы. При этом очевидно, что расчет был сделан на то, чтобы возбудить недовольство определенной части россиян действиями руководства страны по сокращению численности сотрудников американской дипломатической миссии в России", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, такими действиями США не добьются поставленной цели. "Ничего из этого не получится. Люди понимают, что речь идет об ответной вынужденной мере. Они также понимают, что приостановка выдачи виз вызвана отнюдь не чисто техническими причинами, и у сотрудников американской дипмиссии даже после сокращения остаются все возможности заниматься этим в прежнем объеме", - сказал сенатор.

Он согласился, что после решения американской стороны возникнут определенные неудобства. "Но мы их вполне переживем", - считает Клинцевич.

Смотрите также

МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз

США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

Москва 28 июля предложила Вашингтону к 1 сентября привести количество американских дипломатических и технических сотрудников в РФ в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приостановка выдачи россиянам виз США Ситуация с российской дипсобственностью в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
2
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
3
В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама