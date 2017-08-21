Клинцевич назвал планы США с приостановкой выдачи неиммиграционных виз мелкой пакостью

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз в России с 23 августа мелкой пакостью, которая рассчитана на то, чтобы вызвать недовольство россиян сокращением числа американских дипломатических работников. Такое мнение сенатор высказал в понедельник журналистам.

"Решение американской стороны о приостановке выдачи неиммиграционных виз в России я бы охарактеризовал как мелкую пакость, которая явно не вяжется со статусом США как великой державы. При этом очевидно, что расчет был сделан на то, чтобы возбудить недовольство определенной части россиян действиями руководства страны по сокращению численности сотрудников американской дипломатической миссии в России", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, такими действиями США не добьются поставленной цели. "Ничего из этого не получится. Люди понимают, что речь идет об ответной вынужденной мере. Они также понимают, что приостановка выдачи виз вызвана отнюдь не чисто техническими причинами, и у сотрудников американской дипмиссии даже после сокращения остаются все возможности заниматься этим в прежнем объеме", - сказал сенатор.

Он согласился, что после решения американской стороны возникнут определенные неудобства. "Но мы их вполне переживем", - считает Клинцевич.

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

Москва 28 июля предложила Вашингтону к 1 сентября привести количество американских дипломатических и технических сотрудников в РФ в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек.