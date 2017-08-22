Лавров обсудит с госсекретарем Ватикана ситуацию в Сирии и на Украине

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит во вторник с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином положение христиан на Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии и на Украине. Высокопоставленный представитель Святого престола находится в России с официальным визитом (он завершится 24 августа), в ходе которого также встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как рассказал в интервью ТАСС сам кардинал, идея данной поездки прорабатывалась давно. "23 августа в программе - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным", - информировал он.

Повестка дня

Как отметили в МИД РФ, Сергей Лавров и Пьетро Паролин планируют рассмотреть актуальные международные темы, связанные с противодействием новым вызовам и угрозам, а также с урегулированием региональных конфликтов.

"Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии, Ливии и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, прежде всего, в контексте задач мирного разрешения кризисов, борьбы с гуманитарными катастрофами, защиты христиан в зонах конфликтов и противодействия международному терроризму", - проинформировали в российском дипведомстве.

Кроме того, госсекретарю будет изложена российская позиция по украинскому вопросу. В частности, будет привлечено внимание к "деструктивным действиям киевских властей, игнорирующих обязательства по выполнению минских договоренностей, а также к тяжелому гуманитарному положению жителей юго-востока Украины".

Госсекретарь накануне визита заявил, что перед всеми христианами стоят одни и те же вызовы современного мира, в частности, опасности утраты традиционных ценностей и угроза терроризма. "Когда церкви настаивают на следовании евангелическому посланию и на уважении ценностей, утвержденных в писании, они это делают не для уничижения современного человека или с целью навязать ненужный вес, но чтобы указать путь к спасению и наполнению жизни, - сказал Паролин. - И крайне важно, чтобы при исполнении этой миссии, которая никогда не завершится, установилось действенное сотрудничество между разными конфессиями. Большее взаимопонимание церквей, обмен опытом в разных регионах может стать важным вкладом в понимание этих проблем".

Сирия и Украина

21 августа Пьетро Паролин встретился с главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви митрополитом Волоколамским Иларионом.

"Стороны особо остановились на проблемах Ближнего Востока и Украины. Была отмечена близость позиций Святого престола и Русской православной церкви по поиску путей установления мира в этом регионе [на Ближнем Востоке], в частности, в Сирии, - сообщил ТАСС сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексей Дикарев. - Было подчеркнуто, что возвращение к мирной жизни возможно только после полного вытеснения боевиков с захваченных территорий".

Митрополит Иларион поблагодарил кардинала за то, что Католическая церковь неизменно выражает озабоченность законопроектами, которые предлагают назначение митрополитов и епископов религиозными организациями только по согласованию с органами власти и дают возможность религиозным общинам изменять подчиненность храмов тем или иным конфессиям.

Экуменический диалог

Особое внимание в ходе визита кардинала будет уделено развитию экуменического диалога, особенно в свете исторической встречи в Гаване в феврале 2016 года папы римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

СПЕЦПРОЕКТ С Божьей помощью: патриарх Московский и всея Руси и папа римский встретились впервые в истории Почему эта встреча так важна, что предшествовало и мешало ее проведению в прошлом и о чем договорились главы двух церквей – в материале ТАСС

"Встреча не только укрепила все более частые и имеющие конкретное наполнение контакты Католической и Русской православной церквей, но и послужила тому, чтобы по-новому взглянуть не на расхождения прошлого и их причины, но на общность, к которой мы стремимся, ту, что требует от нас исповедуемое нами Евангелие", - заявил ТАСС госсекретарь.

Культура и гуманитарное сотрудничество

В этом году в Третьяковской галерее прошла выставка из собраний музеев Ватикана "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо". В декабре в Москве откроется историко-документальная экспозиция "Романовы России и Ватикан, 1613-1917".

"Институтом всеобщей истории РАН совместно с Папским комитетом исторических наук осуществляется ряд проектов, посвященных истории отношений российского государства с Ватиканом, - обратили внимание в МИД РФ. - В сфере здравоохранения развиваются профессиональные связи между российскими и ватиканскими медучреждениями, осуществляющими лечение детей с тяжелыми заболеваниями".