Лавров: Россия и Ватикан имеют близкие подходы по урегулированию кризисов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. У России и Ватикана близкие позиции по урегулированию кризисов в мире и борьбе с терроризмом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

"Рады этой встрече в рамках вашего визита. Это хорошая возможность продолжить диалог, который мы начали в декабре в Ватикане, - сказал Лавров. - Вы впервые в России, надеюсь, вы сможете посмотреть, как мы живем, что представляет наша страна".

"Мы удовлетворены тем, что диалог развивается по восходящей, - обратил внимание министр. - Отмечаем близость наших позиций по урегулированию кризисов, борьбе с терроризмом, развитию межцивилизационного диалога".

"Считаем очень важным, что развивается межрелигиозный диалог, исторический шаг положен в ходе встречи папы римского и Патриарха Московского и Всея Руси в феврале 2016 года в Гаване, - заявил глава МИД РФ. - Программа вашего визита позволяет уделить внимание всем аспектам двусторонних отношений".

Лавров также отметил, что Москва ценит ряд практических проектов с Ватиканом в сфере культуры и здравоохранения.