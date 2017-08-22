Лавров: Россия и Ватикан имеют близкие подходы по урегулированию кризисов

"КамАЗ" и турецкая Tirsan Kardan намерены производить в России карданные валыНовости партнеров 22 августа, 12:24
Обучение одного школьника в городе обойдется бюджету Подмосковья в 73 тыс. рублейОбщество 22 августа, 12:21
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 12:20
Число ДТП вблизи школ в Свердловской области за три года снизилось на 40%Новости Урала 22 августа, 12:14
Боксер Пулев договорился о поединке с чемпионом мира Джошуа в Кардиффе 28 октябряСпорт 22 августа, 12:13
Суд арестовал напавшего на прохожих в ТуркуМеждународная панорама 22 августа, 12:07
ФК "Кайрат" определится с будущим Аршавина по итогам сезонаСпорт 22 августа, 11:58
НАТО поддержала новую стратегию США по Южной Азии и АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 11:41
СК расследует гибель пауэрлифтера Драчева как убийствоПроисшествия 22 августа, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. У России и Ватикана близкие позиции по урегулированию кризисов в мире и борьбе с терроризмом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.
"Рады этой встрече в рамках вашего визита. Это хорошая возможность продолжить диалог, который мы начали в декабре в Ватикане, - сказал Лавров. - Вы впервые в России, надеюсь, вы сможете посмотреть, как мы живем, что представляет наша страна".
"Мы удовлетворены тем, что диалог развивается по восходящей, - обратил внимание министр. - Отмечаем близость наших позиций по урегулированию кризисов, борьбе с терроризмом, развитию межцивилизационного диалога".
"Считаем очень важным, что развивается межрелигиозный диалог, исторический шаг положен в ходе встречи папы римского и Патриарха Московского и Всея Руси в феврале 2016 года в Гаване, - заявил глава МИД РФ. - Программа вашего визита позволяет уделить внимание всем аспектам двусторонних отношений".
Лавров также отметил, что Москва ценит ряд практических проектов с Ватиканом в сфере культуры и здравоохранения.