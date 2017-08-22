В Москве заключили соглашение о безвизовых поездках дипломатов РФ и Ватикана

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Соглашение между правительством РФ и Государственным секретариатом Ватикана о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов подписано во вторник в Москве, передает корреспондент с церемонии подписания.

Свои подписи на документе поставили замглавы МИД РФ Алексей Мешков и апостольский нунций (папский посол) в РФ архиепископ Челестино Мильоре.

"Я думаю, что развитию контактов поможет подписанное соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов", - указал глава МИД РФ Сергей Лавров.