В Москве заключили соглашение о безвизовых поездках дипломатов РФ и Ватикана

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Соглашение между правительством РФ и Государственным секретариатом Ватикана о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов подписано во вторник в Москве, передает корреспондент с церемонии подписания.
Свои подписи на документе поставили замглавы МИД РФ Алексей Мешков и апостольский нунций (папский посол) в РФ архиепископ Челестино Мильоре.
"Я думаю, что развитию контактов поможет подписанное соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов", - указал глава МИД РФ Сергей Лавров.