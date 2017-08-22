Госсекретарь Ватикана: отношения с Россией находятся на очень высоком уровне

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российско-ватиканские отношения находятся на очень высоком уровне. Об этом во вторник заявил госсекретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Хотел бы подчеркнуть, что наши двусторонние отношения находятся на очень высоком и позитивном уровне", - сказал Паролин.