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Госсекретарь Ватикана: отношения с Россией находятся на очень высоком уровне

Международная панорама
22 августа, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Об этом кардинал Пьетро Паролин заявил на встрече с главной МИД РФ Сергеем Лавровым

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российско-ватиканские отношения находятся на очень высоком уровне. Об этом во вторник заявил госсекретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Хотел бы подчеркнуть, что наши двусторонние отношения находятся на очень высоком и позитивном уровне", - сказал Паролин.

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Темы
Визит госсекретаря Ватикана в Россию
Персоны
Паролин, Пьетро Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Ватикан
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