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Захарова: призывами к вводу миротворцев в Донбасс Киев пытается уклониться от "Минска-2"

Политика
24 августа, 11:18 UTC+3

Представитель МИД РФ назвала инициативы украинской стороны попыткой "замотать" процесс исполнения минских договоренностей

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Муссирование Киевом темы ввода вооруженного миротворческого контингента ООН на юго-восток Украины является очередной попыткой уйти от выполнения минских договоренностей. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Звучащие от представителей киевского режима инициативы являются очевидными попытками в очередной раз замотать процесс реализации "Минска-2" и уклониться от выполнения собственных обязательств", - отметила официальный представитель российского дипведомства.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
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