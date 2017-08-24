Захарова: призывами к вводу миротворцев в Донбасс Киев пытается уклониться от "Минска-2"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Муссирование Киевом темы ввода вооруженного миротворческого контингента ООН на юго-восток Украины является очередной попыткой уйти от выполнения минских договоренностей. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Звучащие от представителей киевского режима инициативы являются очевидными попытками в очередной раз замотать процесс реализации "Минска-2" и уклониться от выполнения собственных обязательств", - отметила официальный представитель российского дипведомства.