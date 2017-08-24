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Лавров: в вопросе взаимодействия РФ и США по Сирии нет места для обид

Политика
24 августа, 15:52 UTC+3

Глава МИД также сообщил, что Москва рассчитывает на создание зоны деэскалации в Идлибе

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. В вопросе взаимодействия России и США по сирийской тематике нет места для обид и ложно понятого чувства престижа. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Насчет отношений между Москвой и Вашингтоном, насколько это сказывается на работе в Сирии... Мы прагматики, мы понимаем, что здесь не место для обид, ложно понятого чувства престижа, - сказал министр. - Речь идет об угрозе для всех нас, речь идет о судьбах народов региона, народа Сирии".

Глава МИД также сообщил, что Москва рассчитывает на создание зоны деэскалации в Идлибе. "Мы рассчитываем, что ведущиеся сейчас консультации между участниками астанинского формата (Россия, Иран и Турция - прим. ТАСС) позволят закрепить договоренности по четвертой зоне деэскалации - в Идлибе вслед за зонами на юго-западе Сирии, Восточной Гуте и в районе Хомса", - сказал Лавров.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
США Иран Турция Россия
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