Лавров: в вопросе взаимодействия РФ и США по Сирии нет места для обид

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. В вопросе взаимодействия России и США по сирийской тематике нет места для обид и ложно понятого чувства престижа. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет отношений между Москвой и Вашингтоном, насколько это сказывается на работе в Сирии... Мы прагматики, мы понимаем, что здесь не место для обид, ложно понятого чувства престижа, - сказал министр. - Речь идет об угрозе для всех нас, речь идет о судьбах народов региона, народа Сирии".

Глава МИД также сообщил, что Москва рассчитывает на создание зоны деэскалации в Идлибе. "Мы рассчитываем, что ведущиеся сейчас консультации между участниками астанинского формата (Россия, Иран и Турция - прим. ТАСС) позволят закрепить договоренности по четвертой зоне деэскалации - в Идлибе вслед за зонами на юго-западе Сирии, Восточной Гуте и в районе Хомса", - сказал Лавров.