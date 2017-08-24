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Госдеп: США стремятся к улучшению отношений с Россией

Международная панорама
24 августа, 1:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, августа. /ТАСС

Соединенные Штаты продолжают пытаться найти области взаимовыгодного сотрудничества с РФ, заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. США без сомнения хотят улучшения отношений с Россией и ищут области сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"С начала работы нынешней администрации мы заявляли о низком уровне доверия между Соединенными Штатами и Россией. Мы не хотим этого. Мы без сомнения хотели бы улучшить отношения с их правительством. Мы продолжаем пытаться найти области взаимовыгодного сотрудничества с ними", - отметила она, комментируя слова журналиста о якобы идущей между Москвой и Вашингтоном холодной войне.

В качестве примера представитель внешнеполитического ведомства привела переговоры о режиме перемирия на юго-западе Сирии. "Мы продолжаем работать над поиском областей, представляющих взаимный интерес, в которых мы могли бы работать вместе. Но мы считаем прискорбным то, что происходит с нашим посольством в Москве", - сказала она, коснувшись сокращения американского дипперсонала в России.

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет холодной войны "по причине того, что нет оснований для холодной войны в ее том старом смысле, а именно противостояния систем, идеологий, борьбы за торжество идей".

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Темы
Санкции в отношении России Приостановка выдачи россиянам виз США Ситуация с российской дипсобственностью в США
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