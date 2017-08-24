Матвиенко ожидает, что ассамблея МПС в России будет самой представительной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Ассамблея Межпарламентского союза (МПС), которая будет проходить в Санкт-Петербурге в октябре, может стать самой представительной, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На сегодня уже 130 стран согласились на участие в МПС, делегации 50 государств прошли регистрацию. По нашему ощущению, это будет самая представительная ассамблея из всех, которые проходили в последние годы. Количество глав парламентов уже превышает то, что было ранее", - сообщила в четверг спикер журналистам в Санкт-Петербурге.

По словам главы Совфеда, сейчас идет активная подготовка на федеральном и городском уровнях. "Мы регулярно проводим совещания, анализируем ход подготовки, решаем те проблемы, которые возникают, очень многое делает город. В Таврическом дворце, где и будут проходить заседания, практически все готово. Открытие ассамблеи Межпарламентского союза будет проходить в нашем новом современном экспоцентре, там тоже идет подготовка, поэтому я уверена, что все пройдет на самом высоком уровне", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия дала гарантии, что никаких ограничений для членов парламентов в составах национальных делегаций не будет. "Наша позиция, которую мы высказывали, - это недопустимость каких-либо санкций в отношении парламентариев. Они должны вести диалог, представляя интересы избирателей. Давая возможность приехать всем желающим, мы создаем условия для свободного, открытого, непредвзятого диалога парламентов всех государств, высказывать свою точку зрения", - отметила Матвиенко.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге в середине октября текущего года. Такое решение было принято на 135-й ассамблее организации в Женеве, несмотря на противодействие Украины и еще нескольких национальных делегаций. В ходе общего голосования Санкт-Петербург получил в свою поддержку 138 из 159 голосов.

Межпарламентский союз - старейшая (с 1889 года) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.