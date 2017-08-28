Посол РФ в КНР: Индии и Китаю не нужны посредники для разрешения территориальных споров

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Китай и Индия способны самостоятельно разрешить двусторонние территориальные споры и не нуждаются в посредниках. Так в понедельник на пресс-конференции посол РФ в КНР Андрей Денисов прокомментировал вопрос о том, могут ли затронуть эту тему президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках возможной двусторонней встречи на саммите БРИКС в Сямэне.

"Что касается известных осложнений в последнее время между Китаем и Индией, то, конечно, об этом приходится только сожалеть", - сказал он. "Но, откровенно говоря, и наши китайские, и индийские друзья вполне могут решить эту проблему самостоятельно. Вряд ли им нужны какие-то посредники, чтобы они воздействовали на чью-либо позицию. Нет такой необходимости", - подчеркнул дипломат.

"Это при том, что, конечно, Россия проявляет максимальную добрую волю в отношении обоих дружественных государств. Как показывает история ХХ века, всегда, когда наша страна могла сыграть полезную роль, она обязательно это делала", - указал Денисов.

Он отметил, что Путин и Моди могут провести в рамках саммита двустороннюю встречу, так как это является обычной практикой. "Совершенно очевидно, что Индия для России - очень важный партнер. Старый, дружественный партнер с богатой историей отношений. Так что такого рода контакты для нас имеют совершенно самостоятельный характер", - сказал посол.