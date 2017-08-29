ЦИК определил, кто разработает концепцию информирования к выборам президента

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Конкурс на разработку концепции информационно-разъяснительной деятельности в период выборов президента РФ выиграло PR-агентство "Има-консалтинг". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центризбиркома.

"В результате обстоятельной дискуссии и последующего тайного голосования члены жюри признали победителем творческого конкурса компанию "Има-консалтинг". Окончательное техническое задание будет сформировано с учетом замечаний, которые члены жюри посчитают важными в реализации информационно-разъяснительной деятельности Центризбиркома", - говорится в сообщении.

Творческий конкурс проходил с 20 июля по 10 августа. Для участия в нем, как сообщал ранее зампред ЦИК Николай Булаев, были приглашены "серьезные организации, ведущие информационные компании", которые имеют опыт работы в разработке подобного рода концепций и их реализации.

В задании для творческого конкурса, опубликованном на сайте ЦИК, указано, что под информационно-разъяснительной деятельностью понимается "совокупность действий по информированию участников избирательного процесса о необходимости, целях, средствах и способах реализации их избирательных прав в ходе подготовки и проведения выборов президента". Концепцией информационно-разъяснительной деятельности ЦИК называет "систему взглядов на цели, средства, способы и этапы осуществления информационно-разъяснительной деятельности, обеспечивающая ее целостность, последовательность, результативность и эффективность".

Среди целей концепции ЦИК называет "вовлечение всех сегментов целевой аудитории в процесс подготовки и проведения выборов президента, мотивирование их к реализации своих избирательных прав", а также формирование доверия к процессу и результатам выборов.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года.