МИД РФ призвал проверить данные о создании США зоны влияния в Сирии

МОСКВА, 31 августа./ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные структуры проверить данные о создании американской коалицией собственной зоны влияния в Сирии, изложенные в репортаже журналистов ВГТРК. С таким призывом она выступила в четверг в ходе еженедельного брифинга.

"Обратили внимание на репортаж группы корреспондентов ВГТРК под непосредственным руководством Евгения Поддубного, - сказала Захарова. - Конечно, эти материалы требуют тщательной проверки соответствующих структур, в том числе и международных".

По ее словам, в этих материалах речь идет о том, что "американская коалиция, так называемая коалиция, занимается отнюдь не тем, что было заявлено, то есть не борьбой с террористами на юге Сирии, но преследует свои собственные цели". "Одной из задач является создание собственной зоны влияния в этой стране, обескровленной борьбой с терроризмом, - продолжила она. - Для этого, по свидетельствам очевидцев, используются различные инструменты вплоть до прямого допущения передачи вооружения иностранного производства боевикам, как это произошло на базе Ат-Танф на юге страны".

"Речь идет о материалах и о информации, которая была предоставлена очевидцами", - пояснила Захарова. "Можно с этими данными ознакомиться, и еще раз призываем соответствующие международные структуры тщательно проверить эти данные и выступить с соответствующими оценками", - заключила она.