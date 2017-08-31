Захарова назвала абсурдом причастность России к "акустическим атакам на Кубе"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в акустических атаках на Кубе, от которых пострадали американские дипломаты. Об этом она заявила на брифинге в четверг.
"Что касается попыток увидеть какую-то заинтересованность, либо прямое, либо косвенное участие нашей страны, то это, конечно, абсолютный абсурд и какие-то странные инсинуации, - отметила Захарова. - Никакого участия в звуковом, шумовом, а там где-то я даже читала, музыкальном воздействии или атаках на американских дипломатов в Гаване, никто к этому причастен не был".
По данным телеканала CNN, более чем десяти работавшим в Гаване американским дипломатам и членам их семей пришлось проходить лечение из-за симптомов, вызванных акустическим воздействием неопределенного характера, которому они подвергались с ноября прошлого года.