Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: США начали горячую фазу дипломатической войны, но симметрично отвечать не стоит

Политика
31 августа, 20:49 дата обновления: 31 августа, 20:59 UTC+3

России не стоит отвечать симметрично, считает председатель комитета Госдумы по международным делам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. США, потребовав закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, начали горячую фазу дипломатической войны, но России не стоит отвечать симметрично. Об этом журналистам заявил в четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Смотрите также

Что нужно знать о подписанном Трампом законе о санкциях против России

"Требование о закрытии консульства - архинесправедливый шаг. Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждения - это гораздо серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная ампутация дипсобственности… Но, несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот - пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", - подчеркнул он.

При этом Слуцкий отметил, что России предстоит детально проанализировать, "нужны ли нам симметричные меры и собираемся ли мы и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь по сути по пути сворачивания дипломатических отношений".

Смотрите также
Российское посольство в Нью-Йорке

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

"Уверен, что нам нельзя допускать затормаживание в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать. Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот - пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", - добавил глава комитета.

Слуцкий также отметил, что лично сожалеет о предстоящем закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско. "Это не чужое для меня загранучреждение. У консульства были очень серьезные контакты, в том числе с научными и образовательными структурами США. Это загранучреждение покрывало достаточно большой консульский округ, включая Гавайи", - заключил он.

США в четверг потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Как говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, США потребовали от РФ закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть три дипобъекта в США
2
США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории
3
WSJ: Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo
4
Исаев: пенсионный возраст можно поднять еще для ряда категорий граждан
5
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
6
Ягланд заявил Макрону, что хочет видеть Россию полноправным членом Совета Европы
7
МВД не принимало решения о выдаче Джабраилову наградного оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама