Слуцкий: США начали горячую фазу дипломатической войны, но симметрично отвечать не стоит

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. США, потребовав закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, начали горячую фазу дипломатической войны, но России не стоит отвечать симметрично. Об этом журналистам заявил в четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Требование о закрытии консульства - архинесправедливый шаг. Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждения - это гораздо серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная ампутация дипсобственности… Но, несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот - пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", - подчеркнул он.

При этом Слуцкий отметил, что России предстоит детально проанализировать, "нужны ли нам симметричные меры и собираемся ли мы и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь по сути по пути сворачивания дипломатических отношений".

"Уверен, что нам нельзя допускать затормаживание в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать. Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот - пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", - добавил глава комитета.

Слуцкий также отметил, что лично сожалеет о предстоящем закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско. "Это не чужое для меня загранучреждение. У консульства были очень серьезные контакты, в том числе с научными и образовательными структурами США. Это загранучреждение покрывало достаточно большой консульский округ, включая Гавайи", - заключил он.

США в четверг потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Как говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, США потребовали от РФ закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке.